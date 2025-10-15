Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Der Volatus Aerospace-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 0,488 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 0,488 EUR. Bei 0,488 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,510 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 333.921 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 37,295 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 85,246 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

