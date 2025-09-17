Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volatus Aerospace zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Volatus Aerospace-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 0,350 EUR.

Bei der Volatus Aerospace-Aktie ließ sich um 09:18 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,350 EUR. In der Spitze gewann die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,356 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volatus Aerospace-Aktie ging bis auf 0,346 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,356 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 75.692 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 91,429 Prozent zulegen. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,072 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 79,429 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volatus Aerospace-Aktie in Höhe von 0,020 CAD im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.net

