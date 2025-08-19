DAX24.337 -0,4%ESt505.483 ±0,0%Top 10 Crypto15,82 +2,0%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,50 +0,8%Gold3.328 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochmittag freundlich

20.08.25 12:07 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 0,342 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace konnte um 11:58 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,6 Prozent auf 0,342 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,378 EUR. Bei 0,340 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 1.145.728 Stück.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 95,906 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,947 Prozent.

Am 29.05.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 5,71 Mio. CAD gegenüber 100000,00 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,010 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

