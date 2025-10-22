Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochvormittag mit Kursplus

Volatus Aerospace im Fokus

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Volatus Aerospace legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 0,434 EUR.

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,434 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,438 EUR. Bei 0,430 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131.480 Stück gehandelt.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,378 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 502,778 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,59 Mio. CAD im Vergleich zu 40000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2028 0,020 CAD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

