Volatus Aerospace im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit positiven Vorzeichen

21.10.25 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 0,448 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,45 EUR 0,00 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:58 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 0,448 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,456 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,448 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 318.016 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 49,554 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 83,929 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

