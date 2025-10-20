Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,2 Prozent auf 0,448 EUR.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 0,448 EUR zu. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,470 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,454 EUR. Bisher wurden heute 2.023.555 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 33,134 Prozent niedriger. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,072 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 522,222 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot