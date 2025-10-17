DAX23.864 -1,7%Est505.610 -0,8%MSCI World4.272 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.437 -0,6%Bitcoin90.789 -1,7%Euro1,1664 -0,2%Öl60,92 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Aktie im Blick

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit Kursabschlägen

17.10.25 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt ging es für die Volatus Aerospace-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 0,428 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,43 EUR -0,02 EUR -4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie musste um 16:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 0,428 EUR abwärts. Bei 0,354 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,446 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.011.861 Volatus Aerospace-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 56,542 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 494,444 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10,59 Mio. CAD gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

