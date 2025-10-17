DAX23.858 -1,7%Est505.603 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,96 -0,1%Gold4.302 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Kurs der Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagmittag tiefrot

17.10.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Volatus Aerospace-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,8 Prozent auf 0,404 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,40 EUR -0,05 EUR -10,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 12:04 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 7,8 Prozent auf 0,404 EUR. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,354 EUR nach. Mit einem Wert von 0,446 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.144.102 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 39,701 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 82,178 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 0,020 CAD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung