Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagmittag tiefrot

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Volatus Aerospace-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,8 Prozent auf 0,404 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 12:04 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 7,8 Prozent auf 0,404 EUR. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,354 EUR nach. Mit einem Wert von 0,446 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.144.102 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 39,701 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 82,178 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 0,020 CAD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

