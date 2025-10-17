Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagvormittag mit kräftigen Verlusten

Volatus Aerospace im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 9,6 Prozent auf 0,396 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 9,6 Prozent auf 0,396 EUR. Bei 0,386 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,446 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.286.518 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,192 Prozent. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Mit Abgaben von 81,818 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.375,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,59 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 40000,00 CAD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 0,020 CAD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

