Aktienentwicklung

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gibt am Dienstagnachmittag ab

21.10.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 0,424 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:04 Uhr ging es um 4,1 Prozent auf 0,424 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Volatus Aerospace-Aktie ging bis auf 0,422 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,448 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.010.823 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 36,716 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 488,889 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,59 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,020 CAD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

