Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gibt am Dienstagnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 0,424 EUR.
Das Papier von Volatus Aerospace gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:04 Uhr ging es um 4,1 Prozent auf 0,424 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Volatus Aerospace-Aktie ging bis auf 0,422 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,448 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.010.823 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.
Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 36,716 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 488,889 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,59 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,020 CAD je Aktie belaufen.
