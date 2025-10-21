DAX24.292 +0,1%Est505.685 +0,1%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,80 -0,2%Gold4.276 -1,8%
So entwickelt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

21.10.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Volatus Aerospace legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,448 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,44 EUR -0,01 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,448 EUR. Kurzfristig markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,456 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,448 EUR. Zuletzt wechselten 195.457 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 49,554 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 522,222 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 10,59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,020 CAD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

