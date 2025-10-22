Volatus Aerospace Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Volatus Aerospace

Notierung im Blick

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Volatus Aerospace befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,9 Prozent auf 0,422 EUR ab.

Der Volatus Aerospace-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 0,422 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,410 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,430 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 590.309 Aktien.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 58,768 Prozent zulegen. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,072 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 486,111 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Volatus Aerospace im Jahr 2028 0,020 CAD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

