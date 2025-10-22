Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace legt am Mittwochmittag zu

Volatus Aerospace im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 0,434 EUR zu.

Um 11:59 Uhr sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 0,434 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,438 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,430 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 311.998 Aktien.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 35,224 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,072 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 83,410 Prozent.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Volatus Aerospace ein EPS in Höhe von 0,020 CAD in den Büchern stehen haben wird.

