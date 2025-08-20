Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 0,394 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 12:02 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,7 Prozent auf 0,394 EUR. In der Spitze gewann die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,408 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,394 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 5.103.566 Volatus Aerospace-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,051 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Bei 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 81,726 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Volatus Aerospace ließ sich am 29.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,71 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100000,00 CAD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 26.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,010 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

