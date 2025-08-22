Volatus Aerospace Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Volatus Aerospace

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Das Papier von Volatus Aerospace befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,7 Prozent auf 0,346 EUR ab.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:06 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 0,346 EUR. In der Spitze fiel die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,342 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,352 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 688.734 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,670 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 93,642 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 0,072 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 79,191 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Volatus Aerospace gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Volatus Aerospace ein EPS in Höhe von 0,020 CAD in den Büchern stehen haben wird.

