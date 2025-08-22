Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:04 Uhr 0,6 Prozent auf 0,350 EUR. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,360 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,356 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 295.069 Volatus Aerospace-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 91,429 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 79,429 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,59 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick