Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Um 09:21 Uhr sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 0,360 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,360 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,352 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 210.858 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2025 auf bis zu 0,670 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 86,111 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 400,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

