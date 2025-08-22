DAX23.612 -0,3%ESt505.454 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,98 -0,8%Gold3.657 +0,3%
Kursverlauf

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zieht am Mittag an

19.09.25 12:06 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Zuletzt konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,9 Prozent auf 0,358 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 11:54 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,9 Prozent auf 0,358 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volatus Aerospace-Aktie sogar auf 0,360 EUR. Bei 0,356 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 143.436 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,151 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 79,888 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 10,59 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,020 CAD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

