Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Um 15:52 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 117,50 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 118,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,00 EUR. Zuletzt wechselten 409.052 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 160,86 EUR markierte der Titel am 04.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR ab. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 4,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 164,09 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 11,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 76.198,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

