Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 148,66 EUR abwärts. Bei 148,04 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.478 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 245,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 39,43 Prozent niedriger. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 13,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 235,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 11.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,94 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 13,89 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 63.600,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67.397,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 04.05.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 03.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 33,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Continental-Aktie zieht an: Inflation zwingt zu 'Preisanpassungen' - Weiter Diesel-Untersuchungen bei Conti

VW-Aktie zieht an: Standort Kassel wird zentrales Zulieferwerk für E-Autos

