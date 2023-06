Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Freitagnachmittag Boden gut

Um 15:53 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 121,30 EUR. Bei 121,86 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 821.659 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.06.2022 markierte das Papier bei 160,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 164,09 EUR.

Am 04.05.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 11,23 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.198,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 62.742,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 31,49 EUR je Aktie belaufen.

