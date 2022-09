Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz springt am Freitagnachmittag an

Um 04:22 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 146,90 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 147,74 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 715.766 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2021 bei 208,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,49 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 21,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 211,47 EUR an.

Am 28.07.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 69.543,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67.293,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 34,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om