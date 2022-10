Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagvormittag schwächer

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 124,88 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 124,40 EUR. Bei 125,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 54.363 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 3,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 211,60 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 7,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 9,70 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 69.543,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.293,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 34,44 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Porsche-Aktie am Tag nach dem Börsengang auf Ausgabepreis-Niveau

Anleger von Porsche SE unterliegen in Prozess zur VW-Übernahmeschlacht - Aktien von Porsche SE und VW geben nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om