Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag mit Einbußen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 106,94 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 106,94 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 104,88 EUR. Bei 106,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 261.420 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,57 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 104,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 154,27 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 27.07.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,42 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,12 Prozent gesteigert.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 25.10.2024.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,41 EUR je Aktie.

