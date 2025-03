Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag freundlich

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 107,15 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 107,15 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.137.383 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 20,02 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,47 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 111,71 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 22,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

