Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag fester

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 122,34 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 122,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 121,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 364.881 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (160,86 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 31,49 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 7,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 164,09 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,23 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.198,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 62.742,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 31,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

