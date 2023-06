Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 121,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 122,04 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,34 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 121,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.641 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 160,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,46 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,08 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 164,09 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,37 EUR gegenüber 11,23 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 76.198,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62.742,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 31,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

