Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 92,14 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 92,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 364.030 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 115,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,03 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,41 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,26 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,80 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 75,46 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 25.07.2025 gerechnet. Am 23.07.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,61 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

