Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 05.07.2022 16:22:00 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 121,32 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 121,08 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 759.294 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.07.2021 bei 220,30 EUR. 44,93 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 0,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 220,87 EUR.

Am 04.05.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 62.742,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,59 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 27.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

