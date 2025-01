Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag auf rotem Terrain

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 89,28 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 89,28 EUR ab. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 88,82 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.125 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,41 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,76 EUR je Aktie generiert. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 18.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 22,32 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

