Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 91,52 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 91,52 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 258.435 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 19,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 16,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,26 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,80 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 EUR gegenüber 6,52 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 77,56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 20,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

