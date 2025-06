Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 91,90 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 91,90 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 362.812 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 24,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,80 EUR.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,56 Mrd. EUR – ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie leichter: Gericht rügt Datenschutzmängel bei VW im Zusammenhang mit Dieselskandal

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer

VW-Aktie verliert: VW-Tochter streicht bekannte Bezeichnung MAN aus Namen