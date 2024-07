Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 107,20 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 107,20 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,50 EUR an. Mit einem Wert von 106,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 137.102 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,96 Prozent. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 8,74 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 141,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 30.04.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 75,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,97 Prozent verringert.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 30,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab