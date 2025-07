Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 93,68 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,00 EUR. Mit einem Wert von 92,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 207.701 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 114,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 21,90 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,77 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,60 EUR.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,55 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent auf 77,56 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 25.07.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 18,70 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie etwas höher: VW liefert im zweiten Quartal etwas mehr aus

TRATON-Aktie im Aufwind: TRATON steigert Gesamtabsatz - Gemischte Entwicklung der Marken

Experten sehen bei Volkswagen-Aktie Potenzial