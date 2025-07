Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Donnerstagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 93,66 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,28 EUR an. Bei 92,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 484.272 Stück gehandelt.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 21,93 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,80 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,77 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,55 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 75,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 18,70 EUR je Aktie aus.

