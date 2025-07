Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:07 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 93,30 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 93,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,80 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.498 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 114,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 22,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 15,48 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,36 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,77 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,60 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 75,46 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 25.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 18,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

