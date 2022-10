Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit KursVerlusten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 1,2 Prozent auf 128,76 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 127,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.074 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 208,35 EUR erreichte der Titel am 27.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,56 EUR am 05.07.2022. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 6,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 211,60 EUR aus.

Am 28.07.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 9,70 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent auf 69.543,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.10.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,30 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

