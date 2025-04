Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Mittag ein

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 84,20 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 84,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 83,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 390.126 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,80 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 49,41 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 6,34 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,64 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 118,50 EUR.

Am 11.03.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,31 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 87,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 22,10 EUR je Aktie aus.

