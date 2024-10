Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag verlustreich

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 92,50 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 92,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 91,68 EUR. Bei 92,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 199.315 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,03 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,72 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 5,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 119,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 6,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,48 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 83,34 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 80,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 24,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

