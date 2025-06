Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag mit Verlusten

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 90,44 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 1,3 Prozent auf 90,44 EUR nach. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,96 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 313.363 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Gewinne von 26,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,26 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 113,80 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,65 EUR gegenüber 6,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 77,56 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.07.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 20,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

