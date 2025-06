Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 90,56 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 90,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 90,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,62 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.370 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 26,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,26 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,80 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,52 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 77,56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

