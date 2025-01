Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 90,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 92,50 EUR. Bei 90,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 191.959 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 29,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 14,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,20 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 30.10.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 7,76 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,47 Prozent auf 78,48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 22,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

