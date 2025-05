Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Vormittag stärker

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 102,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 102,20 EUR. Bei 103,25 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 64.351 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,95 EUR erreichte der Titel am 29.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,84 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,33 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 112,30 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,52 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 77,56 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 75,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 25.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,15 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

