Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 103,55 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 103,55 EUR. Bei 104,10 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 168.651 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,95 EUR erreichte der Titel am 29.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,70 Prozent hinzugewinnen. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 31,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,33 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 112,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,56 Mrd. EUR – ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,15 EUR je Aktie.

