Fokus auf Aktienkurs

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag fester

15.05.25 09:23 Uhr

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 103,50 EUR.

Wer­bung

Um 09:06 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 103,50 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 103,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,15 EUR. Zuletzt wechselten 38.067 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Am 29.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 19,76 Prozent wieder erreichen. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,81 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,33 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 112,30 EUR. Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,52 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 77,56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umgesetzt. Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 25.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,15 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie Trading Idee: Volkswagen Vz. - Lage hellt sich deutlich auf, kurzfristig aber Rücklauf erwartet Aktienempfehlung Volkswagen (VW) vz-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com