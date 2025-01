Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Dienstagmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 92,06 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 92,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 92,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 91,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 336.521 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,44 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 108,60 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,76 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 78,85 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 78,48 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 18.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

