Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 97,88 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 09:06 Uhr 1,4 Prozent. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,20 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.562 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2024 markierte das Papier bei 123,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 24,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,43 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 87,38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 87,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,28 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

