Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 96,90 EUR. Bei 98,20 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 416.957 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,39 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,50 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 11.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,31 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 87,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 87,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

