Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Mittwochnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 103,60 EUR ab.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 103,60 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 102,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,05 EUR. Zuletzt wechselten 498.461 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 123,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 23,88 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,33 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 112,30 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 77,56 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 25.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 21,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

