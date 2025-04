Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Mittag an Fahrt

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 89,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 89,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 409.864 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.04.2024 bei 125,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 40,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 11,73 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 116,40 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025. Das EPS lag bei 6,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 9,31 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent auf 87,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,81 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Porsche-Aktie dennoch im Plus: Rückruf bei Audi und Porsche

UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral

Trading Idee: Volkswagen - Bodenbildung und auf die Überholspur nach oben?